Tayland'da bavullarında canlı hayvan taşıyan kişiler gözaltına alındı - Son Dakika
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Tayland'da bavullarında canlı hayvan taşıyan kişiler gözaltına alındı

28.06.2022 11:45
Tayland'da bavullarında canlı hayvan taşıyan kişiler gözaltına alındı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Suvarnabhumi Havalimanı'nda bavullarında 109 canlı hayvan taşıyan iki kadın kaçakçılık suçundan gözaltına alındı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Suvarnabhumi Havalimanı'nda bavullarında 109 canlı hayvan taşıyan iki kadın kaçakçılık suçundan gözaltına alındı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Suvarnabhumi Havalimanı'nda 2 kadının X-ray'den geçtikleri sırada bavullarında canlı hayvan olduğu görüldü. Yetkililer, bavullarında 109 canlı hayvanı taşıyan kadınların Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine gidecek olan 38 yaşındaki Nithya Raja ve 24 yaşındaki Zakia Sulthana Ebrahim olduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan yaban hayatı görevlileri iki bavulda 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 kertenkele ve 20 yılan bulduklarını bildirirken, polis iki kadının kaçakçılık suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

2019 yılında, Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine giden bir adamın bagajında da bir aylık leopar yavrusu bulunması üzerine gözaltına alınmıştı. - BANGKOK

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Kaynak: İHA

Tayland, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da bavullarında canlı hayvan taşıyan kişiler gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da bavullarında canlı hayvan taşıyan kişiler gözaltına alındı - Son Dakika
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