Son Dakika › Dünya › Tayland'da binlerce kişi 'Diktatörlüğe Karşı' koştu - Son Dakika Dünya
Tayland'da binlerce kişi "Diktatörlüğe Karşı" koştu
6 saat önce
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişinin katılımı ile hükümet karşıtı "Diktatörlüğe Karşı Koş" gösterisi düzenlendi. Protestonun organizatörleri 10 bin kişinin koşu için kayıt yaptırdığını belirtti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişinin katılımı ile hükümet karşıtı "Diktatörlüğe Karşı Koş" gösterisi düzenlendi. Protestonun organizatörleri 10 bin kişinin koşu için kayıt yaptırdığını belirtti.
"Diktatörlüğe Karşı Koş" 2014 yılında ordunun darbe yaptığı Tayland'da son yıllarda görülen en yoğun katılımlı protesto oldu. Koşucular eski bir general olan Başbakan Prayuth Chan-ocha aleyhinde sloganlar attı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:07
Son Dakika Ukrayna, İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez yakından görüntülendi Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: Güçlerimizi çıkarırsanız, ABD merkez bankasındaki hesaplarınıza erişemezsiniz Kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı