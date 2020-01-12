Tayland'da binlerce kişi "Diktatörlüğe Karşı" koştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tayland'da binlerce kişi 'Diktatörlüğe Karşı' koştu - Son Dakika Dünya

Tayland'da binlerce kişi "Diktatörlüğe Karşı" koştu

6 saat önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişinin katılımı ile hükümet karşıtı "Diktatörlüğe Karşı Koş" gösterisi düzenlendi. Protestonun organizatörleri 10 bin kişinin koşu için kayıt yaptırdığını belirtti.

Tayland'da binlerce kişi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişinin katılımı ile hükümet karşıtı "Diktatörlüğe Karşı Koş" gösterisi düzenlendi. Protestonun organizatörleri 10 bin kişinin koşu için kayıt yaptırdığını belirtti.


"Diktatörlüğe Karşı Koş" 2014 yılında ordunun darbe yaptığı Tayland'da son yıllarda görülen en yoğun katılımlı protesto oldu. Koşucular eski bir general olan Başbakan Prayuth Chan-ocha aleyhinde sloganlar attı.

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Hükümet, Bangkok, Tayland, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:07 
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