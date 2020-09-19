Tayland'da binlerce kişi monarşi ve orduyu protesto için toplandı - Son Dakika

Tayland'da binlerce kişi monarşi ve orduyu protesto için toplandı

Tayland'da binlerce demokrasi yanlısı protestocu, başkent Bangkok'ta Kraliyet Sarayı önündeki Sanam Luang alanında toplandı.

Tayland'da binlerce kişi monarşi ve orduyu protesto için toplandı, System.String[]

Tayland'da binlerce demokrasi yanlısı protestocu, başkent Bangkok'ta Kraliyet Sarayı önündeki Sanam Luang alanında toplandı.

Kent merkezinde ve çevresinde toplanan yaklaşık 20 bin protestocu, monarşi ve ordunun siyaset ve toplum üzerindeki vesayetini eleştiren slogan attı.

Göstericileri kontrol altına almak için meydan ve çevresinde 8 bin polis görevlendirildi.

İki gün sürmesi planlana protestolar yarın düzenlenecek barışçıl yürüyüş ile devam edecek.

Tayland'da lise ve üniversitelerdeki kılıf kıyafet düzenlemelerine karşı mayıs ayında başlatılan eylemler, zaman içinde siyasal rejimi ve öğrencilerin "baskıcı" olarak nitelendirdiği uygulamalarını hedef alan geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Başkent Bangkok'taki Thammasat Üniversitesinde 10 Ağustos'ta toplanan 3 binden fazla öğrenci, Kral'ın yetkilerinin kısıtlanması ve ordunun siyasal sistem üzerindeki vesayetinin sonlandırılmasına yönelik taleplerini 10 maddelik bildiriyle dile getirmişti.

Anayasanın Kral'a dava açılmasını yasaklayan 6. maddesinin kaldırılması, Ceza Kanunu'nda Kral'ın eleştirilmesini suç sayan maddelerin değiştirilmesi, Kral'ın kişisel varlıklarının kamu varlıklarından ayrılması, kamu bütçesinden tahta ayrılan payın ekonomik şartlara göre düzenlenmesi, kraliyet bütçesine bağışların durdurulması, eğitim sisteminde kraliyetin tek taraflı övülmesine son verilmesi, Kral'ın askeri darbelere destek vermesinin ve siyasal görüşlerini kamuoyuna açık şekilde dile getirmesinin yasaklanması, öğrencilerin talepleri arasında yer almıştı.

Öğrenciler bildiride ayrıca parlamentonun ve üyelerini ordunun atadığı Senatonun lağvedilmesini, askeri yönetim tarafından hazırlanan Anayasa'nın değiştirilmesini ve ordu ve monarşi karşıtı görüşleri nedeniyle şüpheli şekilde kaybolan muhaliflerin akıbetinin araştırılmasını talep etmişti.

Öğrenciler bildiride taleplerin monarşiyi yıkmayı amaçlamadığı, onu demokrasiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan "iyi niyetli bir öneri olduğu" vurgulamıştı.

Monarşiyi eleştirenlere 15 yıla kadar ağır hapis

Tayland'da lese-majeste (Kral'a ihanet) yasaları uyarınca monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.

2014'teki darbeyle iktidara gelen ordu, yapılan yasal düzenlemelerle siyaset üzerinde nihai söz sahibi konumunu sürdürüyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Yingluk Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Anayasa Mahkemesinin 21 Şubat'ta parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi Gelecek İleri Partisinin (FFP) seçim yasasını ihlal etme suçundan feshedilmesine hükmetmesinin ardından ülkede büyük çaplı protestolar düzenlenmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da binlerce kişi monarşi ve orduyu protesto için toplandı - Son Dakika

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