Tayland'da binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto - Son Dakika

Tayland'da binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişi seçim, yeni anayasa ve baskıcı yasaların kaldırılması talebiyle Başbakan Prayuth Çan-oça liderliğindeki hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta binlerce kişi seçim, yeni anayasa ve baskıcı yasaların kaldırılması talebiyle Başbakan Prayuth Çan-oça liderliğindeki hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

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Gösteri, "Özgürlük Gençliği" isimli bir grup tarafından organize edilirken, protestocular Bangkok'un önemli simgelerinden Demokrasi Anıtı'nın çevresinde bir araya geldi.

Hükümet karşıtı sloganların atıldığı ve pankartların taşındığı gösteride protestocular, yeni anayasa, yeni seçimler ve baskıcı yasaların kaldırılması talebinde bulundu.

Protestonun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mart ayında ilan edilen ülke genelindeki "acil durumdan" bu yana en geniş katılımlı gösteri olduğu belirtiliyor.

Muhalif aktivistten hala haber alınamıyor

Ülkedeki politik atmosfer, kendi isteğiyle Kamboçya'da sürgün hayatı yaşayan 37 yaşındaki Wanchalearm Satsaksit isimli siyasi aktivistin haziranda kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmasının ardından yeniden yükselmişti. Söz konusu aktivistten o zamandan beri haber alınamıyor.

Öte yandan son yıllarda Laos'ta bulunan Taylandlı muhaliflerden üçü kaçırılmış ve cansız bedenleri Mekong Nehri'nde bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesinin 21 Şubat'ta parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi Gelecek İleri Partisinin (FFP), seçim yasasını ihlal etme suçundan feshedilmesine hükmetmesiyle de ülkede protestolar yaşanmıştı.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Tahsin Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sıra Genelkurmay Başkanı olan Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Bangkok, Tayland, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto - Son Dakika
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