Tayland'da bir anda ortaya çıkan hortum korkuya yol açtı
1 saat önce
Tayland'ın Samutprakan bölgesinde görülen hortum sebebiyle bir benzinlikte mahsur kalan kişiler cep telefonları ile o anları kayda aldı.
Tayland'ın Samutprakan bölgesinde görülen hortum sebebiyle bir benzinlikte mahsur kalan kişiler cep telefonları ile o anları kayda aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:47
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