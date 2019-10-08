Son Dakika Haberleri: Tayland'da bir anda ortaya çıkan hortum korkuya yol açtı
Son Dakika Dünya Tayland'da bir anda ortaya çıkan hortum korkuya yol açtı

Tayland'da bir anda ortaya çıkan hortum korkuya yol açtı

1 saat önce

Tayland'ın Samutprakan bölgesinde görülen hortum sebebiyle bir benzinlikte mahsur kalan kişiler cep telefonları ile o anları kayda aldı.

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Tayland'ın Samutprakan bölgesinde görülen hortum sebebiyle bir benzinlikte mahsur kalan kişiler cep telefonları ile o anları kayda aldı.

Tayland'da bir anda ortaya çıkan hortum korkuya yol açtı

Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:47 
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