Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü - Son Dakika

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Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü
6 saat önce
Tayland'da bir askerin alışveriş merkezinde kalabalığa ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
Tayland'da bir askerin alışveriş merkezinde kalabalığa ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Tayland'ın Korat kentinde Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de kalabalığa ateş açtı. Yaptığı katliamı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak aktaran Jakrapanth Thomma en az 10 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Üzerinde üniforması ve kaskı olan askerin henüz yakalanamadığı belirtildi.
(İHA)
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