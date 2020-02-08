Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü - Son Dakika

Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü

6 saat önce

Tayland'da bir askerin alışveriş merkezinde kalabalığa ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da bir askerin alışveriş merkezinde kalabalığa ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın Korat kentinde Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de kalabalığa ateş açtı. Yaptığı katliamı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak aktaran Jakrapanth Thomma en az 10 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Üzerinde üniforması ve kaskı olan askerin henüz yakalanamadığı belirtildi.

(İHA)

Tayland'da bir asker AVM'de katliam yaptı: 10 ölü

Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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