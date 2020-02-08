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Tayland'da bir asker firar edip etrafı taradı: En az 17 kişi öldü
6 saat önce
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir asker silahıyla aralarında kışladaki komutanı ile bazı askerler ve kışla dışındaki sivillerin olduğu en az 17 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi de yaraladı. Saldırgan henüz yakalanmadı
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir asker silahıyla aralarında kışladaki komutanı ile bazı askerler ve kışla dışındaki sivillerin olduğu en az 17 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi de yaraladı. Saldırgan henüz yakalanmadı.
Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde askerlik yapan Jakrapanth Thomma adlı asker, önce kışlada komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra kaçırdığı askeri ciple firar etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:14
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