Tayland'da bir asker firar edip etrafı taradı: En az 17 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tayland'da bir asker firar edip etrafı taradı: En az 17 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Tayland'da bir asker firar edip etrafı taradı: En az 17 kişi öldü

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir asker silahıyla aralarında kışladaki komutanı ile bazı askerler ve kışla dışındaki sivillerin olduğu en az 17 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi de yaraladı. Saldırgan henüz yakalanmadı

Tayland'da bir asker firar edip etrafı taradı: En az 17 kişi öldü, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir asker silahıyla aralarında kışladaki komutanı ile bazı askerler ve kışla dışındaki sivillerin olduğu en az 17 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi de yaraladı. Saldırgan henüz yakalanmadı.


Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde askerlik yapan Jakrapanth Thomma adlı asker, önce kışlada komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra kaçırdığı askeri ciple firar etti.

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Güneydoğu Asya, Tayland, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:14 
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