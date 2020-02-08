Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti

6 saat önce

Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti.

Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti, System.String[]

Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti

Tayland, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:30 
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