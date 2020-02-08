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Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti
6 saat önce
Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:30
Tayland'da bir askerin ateş açması sonucu 'çok sayıda kişi' hayatını kaybetti
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