Son Dakika Haberleri: Tayland'da bir kadın, midesinde 1,2 kilogram uyuşturucuyla havalimanında yakalandı
Son Dakika Güncel Tayland'da bir kadın, midesinde 1,2 kilogram uyuşturucuyla havalimanında yakalandı

Tayland'da bir kadın, midesinde 1,2 kilogram uyuşturucuyla havalimanında yakalandı

6 saat önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda, Kenya asıllı kadın midesinde 1,2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı.

Tayland'da bir kadın, midesinde 1,2 kilogram uyuşturucuyla havalimanında yakalandı, System.String[]

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda, Kenya asıllı kadın midesinde 1,2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı.

Tayland basınındaki haberlere göre, gümrük memurları x-ray cihazından geçen Suamu Nkele'nin midesinde bazı maddeler göründüğünü tespit etti.

İncelemeler sonrası midesinde 1,2 kilogram uyuşturucu madde bulunan kadının çorap ve iç çamaşırlarına da uyuşturucu yerleştirdiği ortaya çıktı.

Angola'nın başkenti Luanda'dan Bangkok'a seyahat eden kadın, emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan yetkililer, 3 ay önce benzer bir olayın yaşandığını ve yakalanan kişinin yine Kenya asıllı olduğunu belirtti.

Bangkok, Tayland, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:48 Kaynak: AA
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