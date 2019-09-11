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Tayland'da bir parti iktidar koalisyonundan çekildi

1 saat önce

KUALA Tayland'da 24 Mart seçimlerinde yeniden iktidara gelen mevcut Başbakan General Prayuth Çan-oça'nın liderliğindeki koalisyonda bulunan partilerden biri, koalisyondan ayrıldığını açıkladı.

Tayland'da bir parti iktidar koalisyonundan çekildi, System.String[]

KUALA Tayland'da 24 Mart seçimlerinde yeniden iktidara gelen mevcut Başbakan General Prayuth Çan-oça'nın liderliğindeki koalisyonda bulunan partilerden biri, koalisyondan ayrıldığını açıkladı.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, iktidar koalisyonunda tek milletvekili çıkaran partilerden (Prachatham Thai) Tay Halk ve Adalet Partisi'nin başkanı Pichet Sathirachawal, bugün yaptığı açıklamada partisinin iktidar koalisyonundan resmen çekildiğini duyurdu.

Açıklamada, hükümete yönelik hayal kırıklıklarını dile getiren milletvekili Sathirachawal, mecliste komisyon başkanlığı talebinin hükümet tarafından reddedilmesi üzerine bu kararı aldığını belirtti.

Sathirachawal, meclisteki faaliyetlerini bağımsız muhalefet olarak sürdüreceğini ifade etti.

Tay Halk ve Adalet Partisi'nin çekilmesiyle Başbakan Prayuth'un önderliğindeki koalisyonun milletvekili sayısı 252'ye düştü.

Geçen ay da meclisteki tek milletvekilli partilerden Tay Medeni Partisi, iktidar koalisyonundan ayrılmıştı.

İktidar koalisyonunda halihazırda 16 parti bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:32 Kaynak: AA
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