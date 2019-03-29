Son Dakika Haberleri: Tayland'da Çamur Çukurunda Mahsur Kalan 6 Fil Yavrusu Kurtarıldı

Tayland'da Çamur Çukurunda Mahsur Kalan 6 Fil Yavrusu Kurtarıldı

2 saat önce

Tayland'ın kuzeydoğusunda çamur çukuruna saplanan 6 fil yavrusu kurtarıldı.

Tayland'da Çamur Çukurunda Mahsur Kalan 6 Fil Yavrusu Kurtarıldı, System.String[]
Tayland'ın kuzeydoğusunda çamur çukuruna saplanan 6 fil yavrusu kurtarıldı.

Nakhon Ratchasima kentinde yer alan Thap Lan Milli Parkı'nın görevlileri, çamurla dolu büyük bir çukurda mahsur kalmış 6 fil yavrusunun kurtarıldığını söyledi.

Görevliler, çok kaygan olduğu için çukurdan çıkamayan filler için çukurun kenarını düzleştirdiklerini ifade ederek, fillerin sırayla kazılan yerden çıktıklarını belirtti.

Filleri kurtarma operasyonu 5 saat sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA

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