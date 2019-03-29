Tayland'da Çamur Çukurunda Mahsur Kalan 6 Fil Yavrusu Kurtarıldı
2 saat önce
Tayland'ın kuzeydoğusunda çamur çukuruna saplanan 6 fil yavrusu kurtarıldı.
Tayland
'ın kuzeydoğusunda çamur çukuruna saplanan 6 fil yavrusu kurtarıldı.
Nakhon Ratchasima kentinde yer alan Thap Lan Milli Parkı'nın görevlileri, çamurla dolu büyük bir çukurda mahsur kalmış 6 fil yavrusunun kurtarıldığını söyledi.
Görevliler, çok kaygan olduğu için çukurdan çıkamayan filler için çukurun kenarını düzleştirdiklerini ifade ederek, fillerin sırayla kazılan yerden çıktıklarını belirtti.
Filleri kurtarma operasyonu 5 saat sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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