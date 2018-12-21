Son Dakika Haberleri: Tayland'da Çevreciler Nehirde Kürek Çekerek Çöp Topluyor

Tayland'da Çevreciler Nehirde Kürek Çekerek Çöp Topluyor

6 saat önce

Tayland'da 40 gönüllü, çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Çao Phraya nehrinde kürek çekiyor.

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Tayland'da 40 gönüllü, çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Çao Phraya nehrinde kürek çekiyor. Çevreciler 14 gün sürecek olan kampanya kapsamında kano ile nehirdeki çöpleri topluyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:19 

Tayland, Dünya
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