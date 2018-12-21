Tayland'da Çevreciler Nehirde Kürek Çekerek Çöp Topluyor
6 saat önce
Tayland'da 40 gönüllü, çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Çao Phraya nehrinde kürek çekiyor.
Tayland
'da 40 gönüllü, çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Çao Phraya nehrinde kürek çekiyor. Çevreciler 14 gün sürecek olan kampanya kapsamında kano ile nehirdeki çöpleri topluyor
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:19
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