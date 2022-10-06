Son dakika haberi... Tayland'da çocuk bakımevine saldırı: 34 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tayland'da çocuk bakımevine saldırı: 34 ölü

06.10.2022 11:45

Son dakika haberi... - Tayland'da çocuk bakımevine saldırı: 34 ölü Tayland'da bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.

- Tayland'da çocuk bakımevine saldırı: 34 ölü

BANGKOK - Tayland'da bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın Nong Bua Lamphu eyaletinde bir çocuk bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, saldırıda 22'si çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi. Tayland Hükümet Sözcüsü saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından kendi evinde eşini, çocuğunu ve kendisini de öldürdüğünü açıkladı.

Eski bir polis olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Panya Kamrab isimli saldırganın, uyuşturucu kullanımı nedeniyle görevinden kovulduğu ve daha sonra bunalıma girerek saldırıyı intikam amaçlı gerçekleştirdiği düşünülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tayland'da çocuk bakımevine saldırı: 34 ölü - Son Dakika

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