Tayland'da cunta muhalifi siyasi parti liderine meclis yasağı

KUALA Tayland
'da 24 Mart seçimlerinin ardından cunta muhalifi koalisyonun yanında yer alan İleri Gelecek Partisi'nin genel başkanı Thanathorn Juangroongruangkit, Anayasa Mahkemesi
'nin hakkında açılan "seçim yasalarını ihlal" davasını kabul etmesi üzerine, mecliste milletvekilliğinden men edildi.
Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, seçim kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Seçim Komisyonu'nun Thanathorn'a açtığı davanın kabul edilerek işleme alındığı ve suçlamalara ilişkin nihai karar alınana kadar Thanathorn'un mecliste siyasi faaliyetlerde bulunamayacağı bildirildi.
Mahkeme, sanığın 15 gün içinde iddiaları yalanlamak için delil sunabileceğini belirtti.
Hakkındaki suçlamaların onaylanması halinde Thanathorn'un milletvekilliği düşürülecek.
Tayland'ın gelecek vadeden siyasetçisi olarak bilinen 40 yaşındaki genç iş adamı Thanathorn, seçim kampanyası döneminde bir medya şirketinde hissesi olduğu gerekçesiyle geçen ay Seçim Komisyonu tarafından yasaları ihlal etmekle suçlanmıştı.
Komisyon, suçlama için Thanathorn'un V-Luck isimli medya şirketinde hisse sahibi olmasını gerekçe göstermişti.
İddialar karşısında Thanathorn, söz konusu şirket hisselerini seçim kampanyalarına başlamadan önce 8 Ocak'ta sattığını açıklamıştı.
Başbakan General Prayut'un koltuğunu koruması bekleniyor
24 Mart seçimlerinin resmi sonuçlarının 8 Mayıs'ta açıklanmasının ardından Tayland temsilciler meclisi yarın faaliyete başlayacak.
Seçim bölgesi ve parti listesi sonuçlarına göre mecliste 115 sandalye kazanan mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath partisinin hükümeti kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Meclise giren 11 küçük siyasi partinin, geçen hafta General Prayut'un başbakanlığına destek vereceğini açıklaması üzerine Prayut'un, temsilciler meclisi ve senatoda yapılacak başbakanlık oylamasında istediği çoğunluğu elde edebileceği belirtiliyor. Başbakanlık
oylamasında bir adayın başbakan seçilebilmesi için her iki meclisten toplam 376 oy alması gerekiyor.
Üyelerini cunta yönetiminin atadığı 250 kişilik senatonun başbakanlık oylamasında topyekun General Prayut'u destekleyeceği biliniyor. Bu durumda Prayut'un parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.
Meclisteki 11 küçük partinin kendi adaylığını desteklemesi halinde Prayut, başbakanlık oylamasında istediği çoğunluğa ulaşarak makamını koruyabilecek.