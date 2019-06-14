Son Dakika Haberleri: Tayland'da dang humması bu yıl 43 can aldı
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Tayland'da dang humması bu yıl 43 can aldı

4 saat önce

Tayland'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da dang humması bu yıl 43 can aldı, System.String[]
Tayland'da yıl başından bu yana dang humması nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.
Bangkok Post'un haberine göre, Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Preecha Prempree, 1 Ocak-11 Haziran tarihlerinde dang humması salgını nedeniyle ülkede 43 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Tayland'da bu süre zarfında 28 bin 785 kişide dang humması görüldüğünü kaydeden Preecha, bu seneki vaka sayısının, beş yıllık ortalamanın iki katı olduğunu ifade etti.
Benzer iklim ve şartlar yüzünden Tayland'ın komşu ülkelerinde de durumun farksız olduğunu söyleyen Preecha, salgının, kontrol edilemeyen sivrisinek larvalarıyla ilişkili olduğunu kaydetti.
2018'in aynı döneminde dang humması nedeniyle 21 kişinin öldüğü ve bu yılki dang humması kaynaklı ölümlerin, geçen yıla göre yüzde 50'den fazla arttığı ifade edildi.

Tayland'da, geçen yıl kasım ayında, yıl başından itibaren 92 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Tayland, Güncel
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