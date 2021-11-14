Üye Girişi
Tayland'da demokrasi yanlıları gösteri düzenledi - Son Dakika

Tayland'da demokrasi yanlıları gösteri düzenledi

14.11.2021 20:56
Tayland'da demokrasi yanlıları gösteri düzenledi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yüzlerce kişi, Anayasa Mahkemesinin, protestocuların monarşi reformu talebinde bulunmasının hükümeti devirme girişimleriyle eşdeğer olduğuna dair kararına tepki göstererek sokaklara döküldü.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yüzlerce kişi, Anayasa Mahkemesinin, protestocuların monarşi reformu talebinde bulunmasının hükümeti devirme girişimleriyle eşdeğer olduğuna dair kararına tepki göstererek sokaklara döküldü.

Başkentin Demokrasi Anıtı'na doğru yürümeyi planlayan ancak polisin yolları kapatması üzerine rotayı değiştiren yüzlerce protestocu, Alman Büyükelçiliğine yürüdü.

Protestocular arasında bir temsilci okuduğu bildiriyle mitingin amacının "demokrasiyi korumak ve mutlak monarşiye karşı seslerini yükseltmek olduğunu" söyledi.

Mahkemenin, 10 Kasım'da, daha önce yapılan monarşi reform çağrılarının yasa dışı olduğu yönünde verdiği kararını protesto eden göstericiler Anayasa Mahkemesi yargıçlarının maketlerini yaktı.

Polis ve acil servis yetkilileri, 3 protestocunun yaralı olduğunu, bunlardan ikisinin hastaneden taburcu edildiğini, birinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Göstericilerin yaralanma sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Protestocular, 2016'da babasının ölümünün ardından tahta geçen Kral Maha Vajiralongkorn'un istikrarlı biçimde güç topladığını ve anayasal bir monarşi kuran 1932 devriminin tarihsel önemini küçümsediğini iddia ediyor.

Monarşi reformu talebi

İnsan hakları savunucusu Arnon Nampha liderliğinde 3 Ağustos 2020'de toplanan bir grup, ülke tarihinde ilk defa Tayland Kralını eleştirerek monarşi reformu talep etmişti.

Monarşiyi eleştiren protestolar büyüyerek devam etmiş ve 10 Ağustos 2020'de Bangkok'taki Thammasat Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, Tayland Kralını eleştirenlere hapis cezası veren "Kral'a ihanet yasasının" kaldırılması talebinde bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin protestosundan 6 gün sonra yaklaşık 10 bin kişilik bir grup, Bangkok'taki Demokrasi Anıtı etrafında toplanarak "monarşi reformu" çağrısını sürdürmüştü.

Ülkede mahkeme, 1 Haziran'da, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan ve "Krala ihanet" yasasını ihlalle suçlanarak tutuklu yargılanan Arnon Nampha ve Panupong Jadnok'un kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Bangkok, Anayasa, Tayland, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da demokrasi yanlıları gösteri düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evlerinde bıçaklanıp öldürülen Sümer çifti toprağa verildi 20:56 Evlerinde bıçaklanıp öldürülen Sümer çifti toprağa verildi 18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu 20:50 18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! 20:31 Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!
Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi Kumarda kaybeden Ortaç 19:15 Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu 18:21 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 14:48 Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 14:05 "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı

Son Dakika Haberleri
20:52 Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu
20:49 18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu
20:23 Taraftara çağrıda bulunan Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Allah'ın izniyle mutsuz olacaklar
20:16 A Milli Takım'ın gizli kahramanı: Kenan Koçak
19:57 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 14 Kasım Pazar günü vaka sayıları
19:46 Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi
19:43 İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt
19:29 Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler!
19:15 Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu
18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu         
20:53
Anne babasını öldürüp intihar eden gencin "hoşça kalın" mesajı ortaya çıktı Anne babasını öldürüp intihar eden gencin "hoşça kalın" mesajı ortaya çıktı         
20:42
Taraftara çağrıda bulunan Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Allah'ın izniyle mutsuz olacaklar Taraftara çağrıda bulunan Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Allah'ın izniyle mutsuz olacaklar         
20:23
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!         
18:15
Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
14:45
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz         
12:41
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 21:03:08. #1.13#
SON DAKİKA: Tayland'da demokrasi yanlıları gösteri düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement