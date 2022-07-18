Tayland'da demokrasi yanlısı aktivistler casus yazılım ile hedef alındı - Son Dakika
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Tayland'da demokrasi yanlısı aktivistler casus yazılım ile hedef alındı

18.07.2022 18:45
Tayland'da demokrasi yanlısı aktivistler casus yazılım ile hedef alındı

Siber güvenlik uzmanları, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile Taylandlı aktivistlerin hedef alındığını bildirdi.

Siber güvenlik uzmanları, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile Taylandlı aktivistlerin hedef alındığını bildirdi.

Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab araştırma grubu ve sivil toplum kuruluşu iLaw, Tayland'da demokrasi yanlısı protestolara katılan en az 30 aktivist, akademisyen ve sivil toplum gruplarıyla çalışan kişilerin cep telefonlarının casus yazılım ile izlendiğini tespit etti.

Citizen Lab'dan yapılan açıklamada, yazılımın Tayland'ın demokratik reform çağrılarını bastırmanın bir parçası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Uzmanlar, aktivistleri savunan avukatların da dijital gözetim altında olduğunu aktardı.

Söz konusu siber saldırıların toplumsal olayların yaşandığı dönemde gerçekleştiği ve Ekim 2020'den Kasım 2021'e kadar uzandığı bilgisi paylaşıldı.

Monarşi reformu talebi

İnsan hakları savunucusu Arnon Nampha liderliğinde 3 Ağustos 2020'de toplanan bir grup, ülke tarihinde ilk defa Tayland Kralını eleştirerek monarşi reformu talep etmişti.

Monarşiyi eleştiren protestolar büyüyerek devam etmiş ve 10 Ağustos 2020'de Bangkok'taki Thammasat Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, Tayland Kralını eleştirenlere hapis cezası veren "Kral'a ihanet yasasının" kaldırılması talebinde bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin protestosundan 6 gün sonra yaklaşık 10 bin kişilik bir grup, Bangkok'taki Demokrasi Anıtı etrafında toplanarak "monarşi reformu" çağrısını sürdürmüştü.

Ülkede mahkeme, 1 Haziran'da, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan ve "Krala ihanet" yasasını ihlalle suçlanarak tutuklu yargılanan Arnon Nampha ve Panupong Jadnok'un kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Tayland, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

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