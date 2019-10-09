Son Dakika Haberleri: Tayland'da eroin kaçakçılığına ömür boyu hapis
Son Dakika Güncel Tayland'da eroin kaçakçılığına ömür boyu hapis

Tayland'da eroin kaçakçılığına ömür boyu hapis

47 dakika önce

Tayland'da bir mahkeme, bir Tayvanlıyı eroin kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum etti.

Tayland'da eroin kaçakçılığına ömür boyu hapis, System.String[]

Tayland'da bir mahkeme, bir Tayvanlıyı eroin kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum etti.

Bangkok Post'un haberine göre, Bangkok Ceza Mahkemesi, 38 yaşındaki Chen Kuan Lin'in Tayland'dan Tayvan'a 5 kilogram 600 gram eroin kaçırmaya çalışırken yakalandığını doğruladı.

Mahkeme, nisanda başkent Bangkok'taki Don Muang Havalimanı'nda valizinde soğutma pudrası olarak etiketlenmiş 18 teneke kutu bulunan ve uyuşturucu bulundurmak ile satma niyetiyle kaçakçılığını yapmak suçundan tutuklanan Lin'e önce hapis cezası verdi. Ancak Lin'in suçunu itiraf etmesi nedeniyle cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Ülkede müebbet hapis cezası en fazla 50 yıl infaz ediliyor.

Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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