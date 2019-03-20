Tayland'da Eski Başbakan Abhisit'ten "Anayasada Değişiklik" Vurgusu

Tayland'da, ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından düzenlenecek ilk parlamento seçimlerinde aday olan eski Başbakan Abhisit Vejjajiva, yeniden seçilmesi halinde mevcut anayasanın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi konusunda ümitli olduğunu belirtti.

Tayland'da, ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından düzenlenecek ilk parlamento seçimlerinde aday olan eski Başbakan Abhisit Vejjajiva, yeniden seçilmesi halinde mevcut anayasanın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi konusunda ümitli olduğunu belirtti.



Abhisit, Associated Presse (AP) verdiği röportajda, 24 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde başbakan olması halinde, 2014'te yönetime el koyan askeri hükümet tarafından uygulanan demokratik olmayan anayasa maddelerini iptal etmek için çaba sarf edeceği taahhüdünde bulundu.



Demokrat Parti lideri Abhisit Vejjajiva, askeri darbenin ardından ilk kez yapılacak parlamento seçimlerinin, siyaset üzerindeki askeri müdahaleyi durdurmak ve teknolojik aksaklıklar, yaşlanan toplum ve eşitsizlik gibi sorunlara etkili şekilde yanıt vermek için Tayland halkına bir şans verdiğini ifade etti.



Pazar günkü seçimlerin "tüm ülke için önemli" olduğunu dile getiren Abhisit, "Bu, ülkeyi diktatörlükler ve yolsuzluğa bulaşmış hükümetler döngüsünden çıkarmak için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.



Mevcut anayasada ele alınması gereken çok şey olduğunu, ancak bunların dikkatlice seçilmesi gerektiğini söyleyen Abhisit Vejjajiva, toptan bir değişim çağrısının riskli olabileceği yorumunu yaptı.



Ne tür meselelerde, özellikle de anayasanın demokratik olmayan yönlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirlemek ve bu konuda net olmak gerektiğini düşündüğüne işaret eden Abhisit, değişikliklerin gerekli olduğunun kabul edilmesi konusunda senatörlere baskı yapmak için kamuoyu desteğinin ve bir fikir birliğinin gerektiğini kaydetti.



Tayland'da 2010 yılında eski Başbakan Taksin Şinavatra yanlısı "Kırmızı Gömlekliler" 2 ay boyunca başkent Bangkok'ta gösteriler düzenlemişti. Abhisit'in seçimle gelmeyen hükümetinin değiştirilmesi için seçime gidilmesi çağrısı yapan göstericilere, 19 Mayıs 2010'da ordunun düzenlediği operasyonda çoğu gösterici 93 kişi yaşamını yitirmişti.



O yıl hükümet karşıtı göstericilere yönelik askeri müdahaleyle bağlantılı olarak eski Başbakan Abhisit Vejjajiva ve yardımcısı Sutep Tagsuban hakkında "cinayet ve cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla açılan dava 2014'ün Ağustos ayında düşmüştü.



Ceza mahkemesi, o dönemde iktidarda olan Abhisit ve Sutep'in, ordudan göstericilere karşı harekete geçmesini istediğini ve askerlerin gerçek mermi kullanmasına izin verdiğini kabul ederken, bu davayla ilgili olarak hüküm verme yetkisine sahip olmadığını açıklamıştı.



Öte yandan Anayasa Mahkemesi, 7 Mart'ta ülkede bu ay yapılacak genel seçimlerde Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlık koltuğu için öneren Thai Raksa Chart Partisinin kapatılmasına hükmetmişti.

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