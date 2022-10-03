Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu - Son Dakika
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Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

03.10.2022 18:50
Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Tayland'da etkili olan şiddetli tropikal yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu birçok bölgede sel meydana geldi.

Tayland'da etkili olan şiddetli tropikal yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu birçok bölgede sel meydana geldi.

Noru Tayfunu'nun etkisiyle şiddetli tropikal yağışların sellere yol açtığı Tayland'da barajlardaki su seviyesi yükseldi, nehirler taştı.

Aralarında Chiang Mai ve Sukhothai kentlerinin olduğu ülkenin orta ve kuzey kesimleri sellere teslim oldu.

Bu arada, Moon Nehri'nin taşması sonucunda 7 binden fazla kişi sığınaklara taşındı.

Taylandlı yetkililer, Ping Nehri çevresinde yaşayanlara yüksek yerlere gitmelerini tavsiye etti.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, sellerin 35 bölgede en az 45 bin aileyi etkilediğini açıkladı.

Geçen hafta Noru Tayfunu'nun ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle Sisaket eyaletinde ağaçların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Ubon Ratchathani eyaletinde selin ardından 5 binden fazla kişi daha yüksek bölgelere taşınmıştı.

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Kaynak: AA

Tayland, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu - Son Dakika

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