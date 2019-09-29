Son Dakika Haberleri: Tayland'da feci kaza: 13 ölü, 5 yaralı
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Tayland'da feci kaza: 13 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Tayland'da viraja hızla giren kamyon devrildi.

Tayland'da feci kaza: 13 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Tayland'da viraja hızla giren kamyon devrildi. Kamyonun kasasından yola savrulan öğrencilerden 12'si kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ve 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan öğrencilerden biri de hastanede kurtarılamadı.

Başkent Bangkok'un Samut Prakan bölgesinde meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan kamyon, hızla girdiği virajı dönemeyerek devrildi. Yerel medya, kamyonun kasasında 12 öğrencinin seyahat ettiğini ve kamyonun devrilmesi sonucu yola savrularak kaza yerinde hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

Kamyonun içinde yolculuk eden 5 öğrenci ve kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden biri de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tayland, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:59 Kaynak: DHA
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