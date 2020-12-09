Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu - Son Dakika

Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

09.12.2020 22:24
Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu, System.String[]

Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, festival kapsamında yapılan havai fişek gösterisinden korktu.

Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, festival kapsamında yapılan havai fişek gösterisinden korktu. O anlar saniye saniye kameralara yansırken; bölge halkı, "Maymunlar normalde çok agresif ama havai fişekler patlayınca bebek gibi oluyorlar" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeyindeki Lopburi ilinde bulunan Budist tapınağında yaşayan maymunlar, kendileri için düzenlenen festivalde yapılan havai fişek gösterisinden korktu. Patlama seslerini duyan maymunların, hızlı adımlarla kaçtıkları görüldü. Bölgede yaşayan Chokchai Panumas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Buradaki maymunlar normalde saldırgandır. Ama havai fişekler patladığında küçük bebekler gibi oluyorlar" ifadelerini kullandı.

HER YIL FESTİVAL DÜZENLENİYOR

Tayland'da maymunlar turistlerin en ilgi gösterdiği hayvanlar olarak biliniyor. Düzenlenen festival ise 'Maymun doğum günü' festivali olarak biliniyor. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle turist sayısında ciddi düşüş yaşanan Tayland'da maymunların yiyecek çalmaya başladıkları ve gittikçe agresifleştikleri ifade ediliyor.

Havai Fişek, Festival, Tayland, Budizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler! 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Fransa, BM'nin uyarısına rağmen İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yasa tasarısını onayladı TBMM Genel Kurulu'na, 'Alaattin Çakıcı' tartışması damga vurdu Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu         
22:31
Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var         
21:58
İlber Ortaylı'dan İlber Ortaylı'dan "Futbolcu olmak istiyorum" diyen çocuğa: Kaba bir adam olursun         
21:54
Tartıştığı kişiyi yol ortasında öldüren zanlı, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü de yaraladı Tartıştığı kişiyi yol ortasında öldüren zanlı, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü de yaraladı         
21:50
PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler         
20:58
Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında         
19:37
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 22:40:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayland'da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei