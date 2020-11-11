Tayland'da "Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikildi - CHON - Son Dakika

Tayland'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan kampanya çerçevesinde Tayland'ın doğu kıyısındaki Pattaya kentinde, Türk Büyükelçiliği ve Pattaya Belediyesinin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Pattaya Belediye Başkan Yardımcısı Ronakit Ekasingh ve beraberindeki yetkililerle fidan dikti.

Etkinlik sonrası yerel basına konuşan Büyükelçi Akgün, "Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülkemizde 23 milyon hektar ağaçlandırılmış alan bulunmaktadır. Erozyona maruz kalan alanların azaltılmasına şimdiye kadar büyük mesafe kat edildi." dedi.

Akgün, Türkiye'nin çevreyi koruma ve yenilenebilir enerji konularına büyük önem verdiğini kaydederek, "Türkiye ile Tayland arasındaki dostluğun sembolü olarak bugün Taylandlı yetkililerle Türkiye'nin Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlamaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.