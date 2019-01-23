Son Dakika Haberleri: Tayland'da Genel Seçimler 23 Mart'ta Yapılacak

Tayland'da Genel Seçimler 23 Mart'ta Yapılacak

1 saat önce

Tayland seçim yetkilileri, genel seçim tarihinin 24 Mart olarak belirlendiğini açıkladı.

Tayland'da Genel Seçimler 23 Mart'ta Yapılacak, System.String[]
Tayland seçim yetkilileri, genel seçim tarihinin 24 Mart olarak belirlendiğini açıkladı.

Taylan'da 2014 askeri darbesinden bu yana uzun süredir beklenen genel seçimler için tarih belirlendi. Seçim Komisyonu, Tayland kraliyet sarayının seçim onayı için kararname vermesinden birkaç saat sonra açıklamada bulundu. Seçim Komisyonu Başkanı Ithiporn Boonpakong, ülkede genel seçimlerin 24 Mart'ta yapılacağını açıkladı. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Tayland, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Sandal'ın Klibindeki Böcek Yeme Sahnesine İçin RTÜK'e Şikayet Yağdı İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi

Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı Son Dakika! Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:15:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'da Genel Seçimler 23 Mart'ta Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]