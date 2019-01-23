Tayland'da Genel Seçimler 23 Mart'ta Yapılacak
1 saat önce
Tayland seçim yetkilileri, genel seçim tarihinin 24 Mart olarak belirlendiğini açıkladı.
Tayland seçim yetkilileri, genel seçim tarihinin 24 Mart olarak belirlendiğini açıkladı.
Taylan'da 2014 askeri darbesinden bu yana uzun süredir beklenen genel seçimler için tarih belirlendi. Seçim Komisyonu, Tayland kraliyet sarayının seçim onayı için kararname vermesinden birkaç saat sonra açıklamada bulundu. Seçim Komisyonu Başkanı Ithiporn Boonpakong, ülkede genel seçimlerin 24 Mart'ta yapılacağını açıkladı. - BANGKOK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
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