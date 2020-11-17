Tayland'da göstericilerle polis çatıştı: 41 yaralı - Son Dakika

Tayland'da göstericilerle polis çatıştı: 41 yaralı

17.11.2020 21:15
Tayland'da göstericilerle polis çatıştı: 41 yaralı, System.String[]

Tayland'da anayasal reformlar için hazırlanan tasarıların görüşülmeye başladığı parlamento binasının bulunduğu alana girmeye çalışan göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

Tayland'da anayasal reformlar için hazırlanan tasarıların görüşülmeye başladığı parlamento binasının bulunduğu alana girmeye çalışan göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

Erawan acil tıbbi hizmetler grubu, polisin göstericilere müdahalesinde 5'i vurularak 41 göstericinin yaralandığını açıkladı.

Polis göstericilere ateş açmadığını, uluslararası standartlara uyduğunu açıklarken, polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve içinde kimyasallar bulunan tazyikli su da kullandığı belirtildi.

Göstericilere öğrencilerin liderlik ettiği, yaklaşık 6 saat süren sokak çatışmalarının ardından protestocuların liderlerinin çağrısıyla dağıldığı kaydedildi.

Tayland'da son zamanlarda düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından ülkede anayasal reformlar için hazırlanan tasarılar bugün parlamentoda görüşülmeye başlanmıştı.

Ülkede geçen yıldan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar sonrası anayasal reform talepleri için 7 tasarı hazırlanmıştı.

Anayasa değişikliklerinin, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Parlamento, Tayland, Hükümet, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da göstericilerle polis çatıştı: 41 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Uzaktan eğitim uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım
Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren yorum: İşi ilk yarıda bitirmeliyiz         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor         
20:16
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak         
20:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü         
19:30
Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız         
18:36
ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti         
17:32
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı         
17:21
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler         
15:26
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 21:24:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayland'da göstericilerle polis çatıştı: 41 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei