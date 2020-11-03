Tayland'da gözaltına alınan protesto lideri ve aktivistler serbest bırakıldı - Son Dakika

Tayland'da gözaltına alınan protesto lideri ve aktivistler serbest bırakıldı

03.11.2020 15:11
Tayland'da gözaltına alınan protesto lideri ve aktivistler serbest bırakıldı, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle yürütülen kitlesel protestoların önderlerinden Arnon Nampha ve 3 aktivist öğrenci serbest bırakıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle yürütülen kitlesel protestoların önderlerinden Arnon Nampha ve 3 aktivist öğrenci serbest bırakıldı.

"Thai PBS World" internet sitesinde yer alan habere göre, protestolara öncülük eden insan hakları avukatı Arnon ile aktivistler Ekachai Hongkangwan, Suranat Paenprasert ve Somyot Prueksakasemsook, yasal gözaltı sürelerinin dolması nedeniyle salıverildi.

Arnon ve diğerlerini cezaevi çıkışında kalabalık bir destekçi grubu karşıladı. Arnon, gruba hitaben yaptığı konuşmada, protestocuların üç temel talebinden, yani Başbakan'ın istifası, yeni anayasa ve monarşide reform yapılmasından geri adım atmayacağını ifade etti.

İlk kez 7 Ağustos'ta gözaltına alınan Arnon, önce serbest bırakılmış, ardından kefalet talebi reddedilerek 3 Eylül'de yeniden gözaltına alınmıştı.

Protestocular hakkında kamu düzenini bozma ve diğer suçlamalardan açılan adli soruşturma devam ediyor.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Güneydoğu Asya, Başbakan, Hükümet, Tayland, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da gözaltına alınan protesto lideri ve aktivistler serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi
Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı         
15:07
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı         
14:44
Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi         
14:38
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi         
14:12
Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı         
13:50
İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak         
13:43
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı         
12:35
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
ABD'de seçim öncesi kafaları karıştıran iddia: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi? ABD'de seçim öncesi kafaları karıştıran iddia: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi?         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 15:35:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayland'da gözaltına alınan protesto lideri ve aktivistler serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei