Talimatta, geçen yıl sahte Bulgaristan pasaportuyla Endonezya'ya birçok kez giriş yapmasının ardından gözaltına alınan İranlı Ghassem Saberi Gilchalan'ın telefon kayıtlarına göre Taylandlı Müslümanlarla 11 kez telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tayland, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tayland'da güvenlik güçlerine muhtemel İranlı casusların izlenmesi talimatı verildi - Son Dakika

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