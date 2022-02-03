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Tayland'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 militan öldürüldü - Son Dakika

Tayland'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 militan öldürüldü

03.02.2022 20:11
Tayland'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 militan öldürüldü

Tayland'da güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 3 militan etkisiz hale getirildi.

Tayland'da güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 3 militan etkisiz hale getirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Tayland'ın güneyinde yer alan Songkhla iline bağlı Chana ilçesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, çatışmanın militanların ateşiyle başladığı ve güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini, 3 militanın öldürüldüğünü ve birinin teslim olduğunu belirtti.

Olay yerinde çok sayıda mühimmatın yanı sıra AK-47 ve M16 tipi silahlar ele geçirildi.

Tayland'ın güneyinde, Müslüman çoğunluğun yaşadığı Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004 yılında yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerde yaşanan şiddet olaylarında 2004 yılından bu yana 7 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Çatışma, Militan, Tayland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 militan öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland'da güvenlik güçleriyle çatışan 3 militan öldürüldü - Son Dakika
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