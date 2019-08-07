Son Dakika Haberleri: Tayland'da hastanelerde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Tayland'da hastanelerde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandı

1 saat önce

Tayland'da, devlet hastanelerinde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandığı bildirildi.

Tayland'da hastanelerde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandı, System.String[]
Tayland'da, devlet hastanelerinde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandığı bildirildi.
Bakanlığın, Devlet İlaç Kurumunun ürettiği 4 bin 500 şişeden fazla kenevir yağı alım töreninde konuşan Sağlık Bakanı Anutin Çanvirakul, devlet hastanelerinde kenevir yağının tıbbi amaçlı kullanımına başladıklarını söyledi.
İlk etapta 12 hastaneye dağıtım yapacaklarını belirten Çanvirakul, 6 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon şişe kenevir yağı alımı yapmayı planladıklarını vurguladı.
Ülkede geçen yıl alınan kararla lisanslı Hint kenevirinin tıbbi alanda kullanımına izin verilmişti.
Mart ayında Sağlık Bakanlığına getirilen Çanvirakul, daha önce Hint kenevirinin tıbbi kullanım için yasal hale getirilmesi talebinde bulunan bir siyasi partinin liderliğini yapıyordu.
Devlet İlaç Kurumu, ürünlerindeki kimyasal içeriğin güvenli seviyede olduğunu açıkladı.
Tayland, Kenevir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zeytin bahçelerinde kullanılan ilaçlar bu ürün sayesinde tarihe karışabilir
Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:16:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'da hastanelerde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]