Son Dakika Haberleri: Tayland'da Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Kapandı

Tayland'da Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Kapandı

45 dakika önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, artan hava kirliliği nedeniyle 400'den fazla okulda eğitime ara verildi.

Tayland'da Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Kapandı, System.String[]
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, artan hava kirliliği nedeniyle 400'den fazla okulda eğitime ara verildi.

Başbakan Prayuth Çan-oça, yetkililerin, hava kirliliğinin gelecek pazartesiye kadar süreceği uyarısı üzerine, Bangkok valisine, hafta sonuna kadar 437 okulun kapatılması talimatını verdi.

Yetkililer, durgun hava ve yoğun trafiğin havada parçacık oluşumuna yol açtığını kaydetti.

Kirlilik Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, hafta başından bu yana Bangkok içinde ve çevresindeki tüm bölgelerde havadaki 2,5 mikrondan küçük tehlikeli parçacık miktarının arttığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, bu süreçte, açık hava etkinliklerinden kaçınılması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Bangkok, Tayland, Güncel
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