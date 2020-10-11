Tayland'da hemzemin geçitte tren otobüse çarptı: 17 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Tayland'da, trenin otobüse çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Başkent Bangkok'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Chacheongsao bölgesinde, hemzemin geçitte tren 65 yolcusu bulunan tur otobüsüne çarptı.

Bölge yöneticisi Prathueng Yookassem, Tayland PBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yağmur yağıyordu, muhtemelen şoför treni görmedi." dedi.

Kazada en az 17 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını belirten Prathueng, yaralıların hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Otobüste, Chachoengsao'daki Budist tapınağına giden yolcuların bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.