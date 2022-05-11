Tayland'da hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak - Son Dakika
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Tayland'da hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak

11.05.2022 12:27
Tayland'da hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak

Tayland'da hükümet, evde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtacağını bildirdi.

Tayland'da hükümet, evde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtacağını bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, evde yetiştirmenin yasal hale getirileceği haziranda, 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtmayı planladıklarını söyledi.

Charnvirakul aynı zamanda, Taylandlı şirketlerin uyuşturucu etki yapan tetrahidrokanabinol bileşeni oranı 0,2 ve altı olan esrar ürünlerini satabileceklerini bildirdi.

9 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, evlerde tıbbi amaçlı kenevir ekimine izin verilecek.

Bu tarihten itibaren, yerel yetkililere bilgi vermeleri halinde Taylandlılar esrar üretimi için kullanılan keneviri evlerinde yetiştirebilecek. Kenevirin ticari amaçlarla yetiştirilmesi ise başka izin süreçlerine tabi tutulacak.

Tayland, 2020'de, tıbbi amaçlar için esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.

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Hükümet, Tayland, Kenevir, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da hükümet evlerde yetiştirilmek üzere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacak - Son Dakika


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