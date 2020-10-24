Tayland'da hükümet karşıtı protestocular, gösterilere yarın devam edecek - Son Dakika

Tayland'da hükümet karşıtı protestocular, gösterilere yarın devam edecek

24.10.2020 21:41
Tayland'da hükümet karşıtı protestocular, gösterilere yarın devam edecek, System.String[]

Tayland'da protestocular, Başbakan Prayut Çan-oça'ya istifa etmesi için verdikleri sürenin dolması üzerine gösterilere yarın devam edeceklerini bildirdi.

Tayland'da protestocular, Başbakan Prayut Çan-oça'ya istifa etmesi için verdikleri sürenin dolması üzerine gösterilere yarın devam edeceklerini bildirdi.

Hükümet karşıtı protestocuların, Başbakan Prayut'a istifa etmesi ve protestoların öncülerinden olan aktivistlerin serbest bırakılması için verdikleri süre, yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Prayut, bir Budist tapınağından çıkarken gazetecilerin soruları üzerine istifa etmeyeceğini belirterek, hükümetin sorunun çözümü için çaba sarf etme konusunda samimi olduğunu söyledi.

Bir grup protestocu, Prayut'a istifa etmesi için verdikleri sürenin dolması üzerine yarın başkent Bangkok'ta gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Protestocuların liderlerinden Jatupat "Pai" Boonpattararaksa, Prayut'un asıl problem olduğunu, önlerindeki ilk engeli kaldırmaları gerektiğini kaydetti.

Başbakan Prayut Çan-oça, "ülkedeki farklılıkların parlamentoda çözülmesi" çağrısı yapmıştı.

Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası talebiyle kitlesel protestolar yürütülüyor.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisi'nin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Başkent Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını yıkarak Başbakanlık binasına yürüyen "Özgür Gençlik" adlı protestocu grup, Prayut'un OHAL'in kaldırılması kararının yetersiz olduğunu belirterek, Başbakan'a 3 günde istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Başbakan, Hükümet, Tayland, İstifa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da hükümet karşıtı protestocular, gösterilere yarın devam edecek - Son Dakika

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