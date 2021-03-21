Tayland'da hükümet karşıtı protestolarda en az 30 kişi yaralandı - Son Dakika

KUALA Tayland'da hükümetin istifası ve anayasal reform talepleriyle düzenlenen protestolarda, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalar sonucu en az 30 kişi yaralandı.

Tayland basınındaki haberlere göre, başkent Bangkok'taki Kraliyet Sarayı yakınlarında çok sayıda hükümet karşıtı, Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifasını talep ederek monarşi kanunlarında reform sloganları attı.

Protestocular, kalabalığı dağıtmak isteyen polisle çatıştı.

Polisin protestoculara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu, gösterici ve polis memurlarından en az 30 kişi yaralandı.

Göz yaşartıcı gazdan etkilenen bazı protestocular ise etraftaki dükkanlara sığınırken görüntülendi.

"Polis savunma halindeydi"

Basına konuşan Bangkok Polis Şefi Piya Tawichai, şiddeti göstericilerin başlattığını öne sürerek, "Polisimiz rastgele müdahalede bulunmadı. Protestocuların taşkınlığı karşısında polis savunma halindeydi." dedi.

Tawichai, 20 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, 29 Ekim 2020'de protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.