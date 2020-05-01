Tayland'da iç hat uçuşları sınırlı olarak başladı - Son Dakika

Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 960'a yükselirken, salgın dolayısıyla 54 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, ülkede uluslararası uçuşlara yönelik yasak devam edecek.

Yeniden başlatılan iç hat uçuşlarının sınırlı sayıda destinasyona gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tüm havaalanlarında sosyal mesafe kuralına uyulacağı, yolcuların maske takmasının zorunlu olacağı kaydedildi.

Hava Meydanları Departmanından yapılan açıklamada, ülke genelindeki havaalanlarından 14'ünün açıldığı bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yasaklanan iç hat uçuşlarının sınırlı olarak başladığı bildirildi.

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