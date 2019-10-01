Tayland'da iki ordu alayı kraliyete bağlandı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, imzaladığı kararnameyle kilit öneme sahip iki ordu alayını doğrudan emri altına aldı.

Tayland Kralının yayımladığı kararname doğrultusunda, 1. Piyade Alayı ve 11. Piyade Alayı kararname kapsamında kraliyet güvenlik komuta birliğinin emrine girdi.

Kararnamenin, ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla krala kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan anayasa maddesi çerçevesinde çıkarıldığı bildirildi.

Kanun hükmündeki kararname kapsamında iki alayın, Genelkurmaya bağlı emir komuta zincirinin dışına çıkarıldığı kaydedildi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, babasının 2016'daki ölümünün ardından tahta çıkmıştı.

Vajiralongkorn'ın seleflerine göre ülke yönetiminde daha aktif rol oynadığı, Budist rahipler üzerinde hakimiyetini artırmayı hedeflediği ve ordunun siyasi arenadaki nüfuzunu azaltmak istediği ifade ediliyor.

Tayland'da 1932 yılında monarşiye karşı yapılan ilkinden bu yana 12 askeri darbe yaşandı. Ülkede son darbe 22 Mayıs 2014'de yapıldı.

Ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından Tayland'da 5 yıl boyunca ertelenen parlamento seçimleri mart ayında yapılmıştı.

Seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak giren Başbakan Prayuth Çan-oça'un kurduğu yeni kabine, 16 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.