Son Dakika Haberleri: Tayland'da isyancıların saldırısı sonrası 7 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Tayland'da isyancıların saldırısı sonrası 7 şüpheli yakalandı

Tayland'da isyancıların saldırısı sonrası 7 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Tayland'da, isyancı grupların ülkenin güneyinde bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda, 15 askerin yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Tayland'da isyancıların saldırısı sonrası 7 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tayland'da, isyancı grupların ülkenin güneyinde bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda, 15 askerin yaşamını yitirmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Tayland basınındaki haberlere göre, Güney Ordu Sözcüsü Albay Pramote Prom-in, yaptığı açıklamada, saldırıdan bir gün sonra bir şüphelinin yakalandığını ve cuma gecesi geç saatlerde Yala ve Pattani eyaletlerinde baskınlar düzenlendiğini bildirdi. Şu ana kadar 7 kişinin yakalandığını belirten Pramote, "Saldırıya, 30 ila 40 kişinin katıldığından şüpheleniyoruz." dedi.

Pramot, tüm şüphelilerin Pattani eyaletindeki Inkayuth askeri kampına götürüldüğü bilgisini paylaşarak saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadığını ifade etti.

Ordunun en büyük tutuklama merkezi Inkayuth kampı, insan hakları gruplarının işkenceyi belgelediği yer olarak biliniyor. Temmuzda gözaltına alınarak kampa götürülen Abdullah Esormusor adlı Müslüman genç, sorgu sonrası komaya girmiş ve ağustosta hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda 15 asker hayatını kaybetti

Ülkenin güneyindeki Yala eyaletinde isyancılar, bir köydeki askeri karakola bombalı saldırıda bulunmuştu.

Olayın ardından basına konuşan Albay Pramote Prom-in, saldırıda 15 askerin hayatını kaybettiğini, 4 köy korucusunun ağır yaralandığını bildirmişti.

Tayland'ın güneyindeki Müslüman eyaletlerden Yala, Patani ve Narathiwa'da 2004'ten bu yana isyancılarla ordu güçleri arasında yaşanan çatışmalarda, yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Tayland, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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