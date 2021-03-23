Tayland'da kabine değişikliği kral tarafından onaylandı - Son Dakika

Tayland'da geçen ay mahkemece görevden alınan 2 bakan ve 1 bakan yardımcısı görevlerini alacak yeni isimlerin atamaları Kral Maha Vajiralongkorn'un onayının ardından gerçekleşti.

Başkent Bangkok'taki ceza mahkemesince geçen ay görevden alınan 2 bakan ve 1 bakan yardımcısının yerini alacak yeni isimlerin atamaları, Kral Maha'nın onayının ve resmi gazetede yayımlanmasının ardından resmileşti.

Eski Dijital Ekonomi Bakanı Buddhipongse Punnakanta'nın yerini Chaiwut Thanakhamanusorn, eski Eğitim Bakanı Nataphol Teepsuwan'nın yerini de Trinuch Thienthong aldı. Her iki ismin de iktidardaki Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin milletvekilleri olduğu belirtildi.

Eski Ulaştırma Bakan Yardımcısı Thaworn Senneam'in yerine ise Başbakan Prayuth'un koalisyon hükümetindeki güç dengesini korumak amacıyla, Bhumjaithai Partisinden Milletvekili Weerasak Wangsuphakijkosol, Ticaret Bakan Yardımcılığından alınarak Ulaştırma Bakan Yardımcılığına atandı. Weerasak'ın boşattığı Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Demokrat Parti Milletvekili Sinit Lertkrai atandı.

3 bakan 2014'te darbeyle sonuçlanan protestolarda isyana teşvikten suçlu bulunmuştu

Bangkok Ceza Mahkemesi, 24 Şubat'ta Dijital Ekonomi Bakanı Buddhipongse Punnakanta, Eğitim Bakanı Nataphol Teepsuwan ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Thaworn Senneam'in yargılandığı 2013-2014'teki hükümet karşıtı protestolara ilişkin davada kararını açıklayarak 3 kabine üyesini hükümet karşıtı gösterilere katılarak halkı isyana teşvik etmekten suçlu bulmuştu.

Mahkeme, 3 bakanla yargılanan çoğu siyasi 26 kişiyi hükümet karşıtı gösterilere katılarak halkı isyana teşvik etmekten suçlu bulmuş ve söz konusu kişiler 5 yıldan 7 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmıştı.

3 bakan mahkumiyetlerine karşı temyiz başvurusunda bulunsalar bile görevlerinden derhal ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tayland'da yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak askeri darbeyle 2006'da görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra 2011'de seçimle iktidara gelmişti.

Yinglak'ı "ağabeyinin kuklası" olmakla suçlayarak istifasını isteyen hükümet karşıtları tarafından başlatılan halk ayaklanmasının bastırılamaması üzerine Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.

Başbakan Prayuth'un hükümeti ise Mart 2019'da yapılan genel seçimlerden sonra Haziran 2019'da kuruldu. Prayuth, 2014'te Tayland Kraliyet Ordusu komutanıyken darbe yaptıktan sonra 2014-2019 yıllarında iş başında kalan askeri hükümete başkanlık etmişti.