Son Dakika Haberleri: Tayland'da Kaplan Tapınağı'ndan kurtarılan 86 kaplan öldü
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Tayland'da Kaplan Tapınağı'ndan kurtarılan 86 kaplan öldü

50 dakika önce

Tayland'da Budist rahiplerin hayvan kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine 2016'da gündeme gelen Kaplan Tapınağı'ndan (Wat Pha Luang Ta Bua) kurtarılan kaplanların 86'sının öldüğü bildirildi.

Tayland'da Kaplan Tapınağı'ndan kurtarılan 86 kaplan öldü, System.String[]

Tayland'da Budist rahiplerin hayvan kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine 2016'da gündeme gelen Kaplan Tapınağı'ndan (Wat Pha Luang Ta Bua) kurtarılan kaplanların 86'sının öldüğü bildirildi.

Yaban Hayatı Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı Patarapol Maneeorn, turistik cazibe merkezi olan bir Budist tapınağından üç yıl önce kurtarılan ve hükümet kontrolündeki doğal hayatı koruma alanlarında tutulan 147 kaplandan 86'sının, aynı soydan çiftleştirilme nedeniyle yakalandıkları hastalıktan öldüğünü belirtti.

Patarapol, aynı soydan çiftleştirilme nedeniyle bağışıklık sistemleri çöken kaplanların, yakalandıkları solunum yolları rahatsızlığına karşı savunmasız hale geldiğini kaydetti.

Aynı soydan çiftleştirilmenin kaplanların "iyi olmalarını engellediğini, sakatlıklara ve sağlık durumunun zayıflamasına neden olduğunu" belirten Patarapol, genetik özellikleri zayıflayan hayvanların bağışıklık sistemlerinin de zayıfladığını dile getirdi.

Patarapol, Tayland makamlarının, kurtarılan kaplanlardan hayatta kalanların bakımı için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Yaban hayatı koruma görevlileri, Budist rahiplerin hayvan kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine 2016'da resmi arama emriyle Kaplan Tapınağı'ndaki 147 kaplanın bir kısmını başka yere taşımaya başlamıştı. Daha sonra yapılan aramalarda Kaplan Tapınağı'nda bir dondurucuda 40 kaplan yavrusu bulunmuştu.

Tayland'ın Kanchanaburi eyaletinin batısında yer alan Kaplan Tapınağı, çok sayıda turisti ağırlıyor. Dünyada sadece birkaç yüz tane kaldığı tahmin edilen Çinhindi kaplanlarının dışında birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapan tapınak, vahşi yaşam aktivistleri tarafından hayvanlara kötü muamele ve kaçakçılıkla suçlanıyordu.

Tayland, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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