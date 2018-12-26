Son Dakika Haberleri: Tayland'da Kayıp Myanmarlı Çocuğun Cesedi Bulundu

Tayland'da Kayıp Myanmarlı Çocuğun Cesedi Bulundu

1 saat önce

Güney Asya ülkesi Tayland'da, Suphan Buri vilayetinde 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan 2 yaşındaki Myanmarlı çocuğun cansız bedeni bulundu.

Tayland'da Kayıp Myanmarlı Çocuğun Cesedi Bulundu, System.String[]
Güney Asya ülkesi Tayland'da, Suphan Buri vilayetinde 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan 2 yaşındaki Myanmarlı çocuğun cansız bedeni bulundu.

Suphan Buri Valisi Nimit Wanchaithanawong, Myanmarlı göçmen ailenin çocuğu Sului Piew'in, ailesinin çalıştığı şeker kamışı ekim alanının 5 kilometre uzağındaki küçük bir sulama kanalının kıyısında ölü bulunduğunu bildirdi.

Wanchaithanawong, çocuğun ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağını da belirtti.

17 Aralık'ta kaybolan çocuk için 2 metre uzunluğundaki şeker kamışlarıyla kaplı 32 hektarlık ekim alanında arama çalışmaları sürdürülüyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:20 Kaynak: AA

Güney Asya, Aralık, Tayland, Güncel
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