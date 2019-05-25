Son Dakika Haberleri: Tayland'da kimyasal madde taşıyan gemi yandı, en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı

Tayland'da kimyasal madde taşıyan gemi yandı, en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı

12 saat önce

Tayland'dın Çonburi eyaletindeki bir limanda bulunan kimyasal madde yüklü kargo gemisinde yangın çıkması sonucu en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tayland'da kimyasal madde taşıyan gemi yandı, en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Tayland'dın Çonburi eyaletindeki bir limanda bulunan kimyasal madde yüklü kargo gemisinde yangın çıkması sonucu en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneyindeki Çonburi eyaletinde Laem Chabang limanında bulunan ve kimyasal madde yüklü olduğu bilinen bir gemide yangın çıktı. KMTC Hongkong şirketi bünyesinde bulunan gemideki konteynerlarda çıkan yangından en az 50 kişinin etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Limanın yetkililerinden Yuthana Mokkhao bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin geldiğini ve yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını belirtti. - BANGKOK
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:36:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'da kimyasal madde taşıyan gemi yandı, en az 50 kişi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]