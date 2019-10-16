Son Dakika Haberleri: Tayland'da "Kırmızı Gömlekliler" liderlerine para cezası
Son Dakika Güncel Tayland'da 'Kırmızı Gömlekliler' liderlerine para cezası

Tayland'da "Kırmızı Gömlekliler" liderlerine para cezası

13 dakika önce

Tayland'da 2010'daki protestolar sırasında "ticari binaları kundakladıkları" gerekçesiyle "Kırmızı Gömlekliler" isimli gruba mensup 3 gösterici, davacılara, 21 milyon Tayland Bahtı (4 milyon 74 bin Türk lirası) tazminat ödeme cezasına çarptırıldı.

Tayland'da

Tayland'da 2010'daki protestolar sırasında "ticari binaları kundakladıkları" gerekçesiyle "Kırmızı Gömlekliler" isimli gruba mensup 3 gösterici, davacılara, 21 milyon Tayland Bahtı (4 milyon 74 bin Türk lirası) tazminat ödeme cezasına çarptırıldı.

Tayland Anayasa Mahkemesince verilen kararda, 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski başbakan Taksin Şinavatra'nın destekçisi "Kırmızı Gömlekliler" grubunun 3 liderinin, gösterilerde Bangkok'taki önemli ticaret merkezlerinde yangın çıkardıkları gerekçesiyle 4 milyon 74 bin Türk lirası tazminat ödemesine hükmedildi.

"Kırmızı Gömlekliler" olarak bilinen, Diktatörlüğe Karşı Demokrasi için Birleşik Cephesi'nin (UDD) lider kadrosunda yer alan Jatuporn Prompan, Nattawut Saikua ve Weng Tojirakarn'ın, davacıların ekonomik kayıplarının telafisi için de ek olarak 1,2 milyon Tayland Bahtı (232 bin 440 Türk Lirası) ödemesine karar verildi.

Bangkok'un önemli ticaret merkezlerinin işgal edildiği 2010 gösterilerinde, güvenlik güçleriyle Şinavatra destekçisi "Kırmızı Gömlekliler" arasında çıkan çatışmalarda, 91 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 2 bin kişi de yaralanmıştı.

Gösterilerde, kundaklama gibi eylemler sonucu büyük miktarda mal zararı oluşmuştu.

Bangkok, Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok
Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:10:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'da "Kırmızı Gömlekliler" liderlerine para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]