Tayland'da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Tayland'ın güneyinde bir kontrol noktasına isyancılar tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişinin öldüğü belirtildi.

Tayland'da Müslümanların yaşadığı Yala eyaletinde isyancılar, gece saatlerinde bir kontrol noktasına baskın düzenledi. Silahlı grubun kontrol noktasına bomba attığı ve takibi zorlaştırmak içinse yollara çivi yerleştirdiği belirtildi. Baskında bir polis ve köy korucuları da dahil olmak üzere 15 kişi öldü.

Albay Pramote Prom-in, saldırının isyancılar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade ederek, "Bu, son zamanlardaki en büyük saldırılardan biri" dedi.

Çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Pattani ve Narathiwat eyaletlerinde yaklaşık 15 yıldır ayrılıkçı isyancılar saldırı gerçekleştiriyor. Yerel kaynaklara göre, 2004'ten bu yana bölgede çıkan çatışmalarda yaklaşık 7 bin kişi öldü.

(İHA)