Tayland'da korona virüsü vakası 188 kişi daha arttı - Son Dakika
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Tayland'da korona virüsü vakası 188 kişi daha arttı

6 saat önce

Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüsü vakalarının 188 kişi arttığı, toplam vaka sayısının 599'a ulaştığı duyuruldu.

Tayland'da korona virüsü vakası 188 kişi daha arttı, System.String[]

Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüsü vakalarının 188 kişi arttığı, toplam vaka sayısının 599'a ulaştığı duyuruldu.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Tayland Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada Tayland'da korona virüs vakalarının bir günde 188 kişi arttığını belirtirken, bu artışın bir günde yaşanan en büyük artış olduğu kaydedildi. Bakanlık, yeni korona virüs vakalarının en çok Bangkok kentinde görüldüğünü ifade ederken, bu vakaların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu bildirdi. Bakanlık, halka evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.


Tayland'da korona virüse bağlı 1 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi ise sağlığına kavuştu. - BANGKOK

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangkok, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:17 Kaynak: İHA

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