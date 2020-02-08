Tayland'da korona virüsü vakası 32'ye yükseldi - Son Dakika

Tayland'da korona virüsü vakası 32'ye yükseldi
7 saat önce
Tayland'da 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
Tayland'da 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.
Tayland Sağlık Bakanlığı, 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiğini belirterek ülke genelinde vaka sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 3 Tayland ve 4 Çin vatandaşının enfekte olduğunu açıkladı. 7 kişinin tamamının hastanede olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. - SEUL
Son Dakika Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 12 ölü İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz Mağdur kadın avukat, sanık olarak gösterilince şok oldu Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı