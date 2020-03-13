Tayland'da koronavirüs yüzünden boşalan sokakları maymunlar bastı - Son Dakika
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Tayland'da koronavirüs yüzünden boşalan sokakları maymunlar bastı

6 saat önce

? Tayland'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti.

Tayland'da koronavirüs yüzünden boşalan sokakları maymunlar bastı, System.String[]

? Tayland'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti. Doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan yüzlerce maymun, açlıktan Tayland'ın sokaklarında yiyecek aradı, birbirine saldırdı.  Tayland'ın Lopburi kentinde koronavirüs sebebiyle boşalan sokaklarını, yiyecek arayan maymunlar kapladı. Yüzlerce maymun, yiyecek bulmak için kente indi. Maymunların yiyecek için birbirine saldırdığı anlar, kameralara yansıdı. Görgü tanıkları, maymunları bu kadar saldırgan görmediklerini, küçük muz için onlarcasının saldırıya geçtiğini söyledi. Yetkililer ise maymunların çok aç kaldığını, bu yüzden doğal yaşam yerlerinden kente indiklerini açıkladı.

- Sönmez

Tayland, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:08 Kaynak: DHA
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