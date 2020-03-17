Tayland'da koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayland'da koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor - Son Dakika

Tayland'da koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor

6 saat önce

Tayland hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek amacıyla alınacak bir dizi önlemi onayladı.

Tayland'da koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor, System.String[]

Tayland hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek amacıyla alınacak bir dizi önlemi onayladı.

Başbakan Prayuth Çan-oça'nın kabinesi, sağlık uzmanları tarafından önerildiği üzere tüm katılımcıların yüz maskesi taktığı ve aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde oturduğu bir toplantıda Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan bir dizi önlemi kabul etti.

Önlemler kapsamında, Tayland'da nisan ayında kutlanan ve "Songkran" olarak bilinen üç günlük geleneksel yeni yıl kutlamaları ertelendi. Milyonlarca Taylandlının kutlama için memleketlerine seyahat ettiği Songkran tatilinin, daha sonra yeniden planlanacağı bildirildi.

Öncelikli olarak başkent Bangkok ve çevre bölgelerinde olmak üzere eğitim kurumlarında, yarından itibaren iki hafta eğitime ara verilecek.


Barlar, karaoke salonları, sinema salonları, spor salonları, boks stadyumları ve diğer spor alanları gibi toplanma yerleri, valilikler tarafından verilen talimat uyarınca kapatılacak. Bangkok'taki bu tür yerler, çarşamba gününden başlayarak iki hafta boyunca kapalı kalacak.


Bangkok'taki restoranların ve alışveriş merkezlerinin kapatılması valinin takdirine bağlı olacak. Bu arada restoranların katı dezenfeksiyon prosedürlerini ve sağlık güvenliği önlemlerini uygulaması gerekiyor. Bangkok'taki bazı müesseseler ise sadece paket servisi yapıyor.

Bangkok, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:51:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayland'da koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]