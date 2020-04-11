Tayland'da koronavirüse karşı,yeni doğan bebeklere 'Mini Yüz Kalkanı'

Tayland 'da bir hastane, yeni doğan bebekleri koronavirüse karşı korumak için 'Mini Yüz Kalkanı' kullanıyor. Bebeklerin mini yüz kalkanları, bir yetişkinin avuç içi boyutunda tasarlandı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Salgın birçok ülkede hızla yayılıyor ve can kayıpları da artıyor. Ülkeler her geçen gün aldıkları önlemlere yenilerini ekliyor.Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Praram 9 Hastanesi, yeni doğan bebekleri koronavirüsten korumak amacıyla mini şeffaf yüz kalkanları kullanmaya başladı.

AVUÇ İÇİ BOYUTUNDA ÜRETİLİYOR

Hastaneden yapılan açıklamada, hapşırma veya öksürme kaynaklı koronavirüslü mikro damlacıklara karşı bebekleri korumak için kullandıkları belirtildi. Şeffaf yüz kalkanları bebeklerin yüzüne uygun olarak bir yetişkinin avuç içi boyutunda üretiliyor. Bangkok'daki diğer hastanelerde kısa sürede, yeni doğan bebekler için mini yüz kalkanı kullanmaya başladı.

- Tayland