Son Dakika Haberleri: - Tayland'da korsanla mücadele- 18 milyon dolar değerindeki korsan ürünler imha edildi
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- Tayland'da korsanla mücadele- 18 milyon dolar değerindeki korsan ürünler imha edildi

36 dakika önce

- Tayland'da korsanla mücadele 18 milyon dolar değerindeki korsan ürünler imha edildiBANGKOK - Tayland'da korsan ürünlerle mücadele kapsamında 18 milyon dolar değerinde 10 milyon korsan ürün imha edildi.

- Tayland'da korsanla mücadele

18 milyon dolar değerindeki korsan ürünler imha edildi

BANGKOK - Tayland'da korsan ürünlerle mücadele kapsamında 18 milyon dolar değerinde 10 milyon korsan ürün imha edildi.

Taylandlı yetkililer, korsanla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Tayland polisi ve Gümrük Dairesi ve Özel Soruşturma Dairesi yetkilileri tarafından ülke genelinde ele geçirilen 10 milyon korsan ürün imha edildi. İmha edilen ürünler arasında 18 milyon dolar değerindeki kıyafetler, kemerler, ayakkabılar, cep telefonları, gözlükler, kozmetik ürünleri, şapkalar ve battaniyeler de yer aldı.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, "Böylece imha edilen mallar asla pazara dönmeyecek. Dahası, imha edilen ürünler Bangpoo Sanayi Sitesi'nde yakılacak" dedi.

Korsan ürünlerin imhasında organizasyon temsilcilerinin yanı sıra diplomatlar da katıldı.

- Tayland'da korsanla mücadele- 18 milyon dolar değerindeki korsan ürünler imha edildi

Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:33 Kaynak: İHA
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