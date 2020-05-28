Tayland'da Kovid-19 salgınında 8,4 milyon kişi işini kaybedebilir - Son Dakika

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 8,4 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ülke basınındaki habere göre, Ulusal Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Konseyi Başkanı Thosaporn Sirisumphand, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından başta turizm sektörü olmak üzere pek çok sektörün olumsuz etkilendiğini kaydederek, turizm sektöründen 2,5 milyon kişinin bu yıl içerisinde işini kaybedebileceğini söyledi.

Sirisumphand, turizmin yanı sıra 1,5 milyon sanayi ve 4,4 milyon da diğer sektörlerden olmak üzere toplamda 8,4 milyon kişinin işinden olabileceğini ifade etti.

Sirisumphand, hükümetin aldığı bazı önlemler ve mayısta yeniden açılan iş yerleri sayesinde iş kaybının daha az olacağını umduklarını dile getirdi.

Tayland'da şu ana kadar 3 bin 65 kişide Kovid-19 görülürken 57 kişi yaşamını yitirdi.